Брянск, , 10:33 — REGNUM На очистку ливнеприёмных колодцев вышли сотрудники дорожного управления Брянска. Бригады прочищают решётки, чтобы талая вода быстрее уходила с улиц, сообщила ИА REGNUM пресс-служба городской администрации.

Дорожники работают во всех районах города. Решётки чистятся от наледи и мусора как вручную, так и с помощью каналопромывочной машины. Исправная ливневая канализация особенно актуальна в период оттепели и перепадов температур, чтобы талая вода успевала уходить улиц.

С 2005 по 2015 годы в Брянске построили всего один километр ливневой канализации, с 2015 по 2020 годы — 14,5 км. На всех новых строящихся дорогах в проекте предусматривается обязательное строительство ливневой канализации.