Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM В сети появился трейлер восьмого сезона «королевской битвы» Apex Legends. Его опубликовали 26 января на официальном YouTube-канале проекта.

Разработчики стилизовали ролик под трейлер экшен-фильма из восьмидесятых. В нём авторы Apex Legends познакомили геймеров с новым персонажем по имени Фьюз, а также показали обновлённую карту, дополнительное оружие и облики для героев.

Напомним, старт восьмого сезона в Apex Legends запланирован на 2 февраля 2021 года. Он состоится одновременно на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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