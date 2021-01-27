Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Бывший заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа не планирует возвращаться на государственную службу, передает телеканал Atameken Business.

Чиновник высказался после вынесения ему оправдательного приговора. «На госслужбу я не пойду. Это моя позиция», — сказал Шкарупа. Он добавил, что более двух лет был поглощен уголовным делом и пока не решил подавать иск о возмещении морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал Анатолия Шкарупу по делу о растрате бюджетных средств, выделенных для покупки и установки тепловых счетчиков в Сарани.

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