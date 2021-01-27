Красноярск, , 09:59 — REGNUM Уголовное дело в отношении бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова будут рассматривать в Свердловском районном суде Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Дело против Быкова по обвинению в организации убийства двух лиц поступило в Свердловский районный суд Красноярска 27 января. Уголовное дело к рассмотрению ещё не назначено, пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.

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