Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Правительство Грузии допустило «ошибку» летом 2020 года, когда в угоду населению сняло почти все карантинные ограничения. Такое заявление в эфире телеканала Palitra News сделал глава Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу «ковидных» центров в стране, Тенгиз Церцвадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

В Грузии в марте 2020 года на два месяца ввели чрезвычайное положение и объявили локдаун. Эпидемиологическая обстановка в стране во время «первой волны» пандемии была спокойной. В конце весны власти стали постепенно снимать ограничения, а потом разрешили открыть туристические объекты, после чего темпы пандемии стали расти. В декабре и ноябре 2020 года Грузия стала занимать «лидирующие» позиции в мире по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки.

«Летом была допущена ошибка, не было проявлено достаточной твердости, и правительство тогда выполнило заказ населения. Летом государство не проявило принципиальности и получило то, что мы получили в ноябре и декабре», — сказал Церцвадзе.

Он подчеркнул, что теперь, несмотря на массовые протестные акции в Тбилиси, где требуют отменить карантинные меры, нельзя повторять ошибок прошлого и снимать ограничения, так как эпидемиологическая ситуация может снова сильно ухудшиться.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимаются большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. Новость о продлении карантина стала причиной массовых протестов в грузинской столице. Протестующие проводят акции ежедневно с 24 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел Грузии заразился коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Грузии за сутки выявили более 740 носителей коронавируса