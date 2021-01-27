Москва, 27 января 2021, 09:56 — REGNUM В Москве с 27 января отменяются ограничения на ночную работу ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке и других развлекательных учреждений. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
Ночные развлекательные заведения снова могут работать с 23:00 до 06:00. При этом должны соблюдаться требования по рассадке посетителей и санитарный режим.
Также Собянин отменил решение об обязательном переводе не менее 30% сотрудников московских компаний на дистанционную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве режим удалённой работы для сотрудников организаций перестал быть обязательным.
Читайте также: Собянин отменил обязательную «удалёнку» в Москве