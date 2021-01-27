Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве с 27 января отменяются ограничения на ночную работу ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке и других развлекательных учреждений. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.

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Ночные развлекательные заведения снова могут работать с 23:00 до 06:00. При этом должны соблюдаться требования по рассадке посетителей и санитарный режим.

Также Собянин отменил решение об обязательном переводе не менее 30% сотрудников московских компаний на дистанционную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве режим удалённой работы для сотрудников организаций перестал быть обязательным.

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