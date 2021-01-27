Очёр, Пермский край, , 09:48 — REGNUM В Пермском крае администрация Очёрского городского округа должна отремонтировать аварийный мост через реку Бурдино не позднее 1 июля 2021 года. Такое решение вынес суд, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, на состояние инженерного сооружения в деревне Бурдино Очёрского городского округа пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что мост через реку не отвечает требованиям дорожной безопасности. Узкая проезжая часть, отсутствие ограждения, неукрепленное дорожное полотно — все это угрожает безопасности людей.

При этом данный объект использовался жителями близлежащих населенных пунктов. Также ранее по данной дороге осуществлял регулярные перевозки школьный автобус.