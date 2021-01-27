Тосно, Ленинградская область, , 09:53 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки наркотическим веществом, которое она нашла в комнате своего дяди. Мужчина задержан. Об этом 27 января сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Напомним, несчастный случай с маленькой девочкой произошел в одной из квартир в городе Тосно. Двухлетний ребенок зашел в комнату наркозависимого 23-летнего дяди, когда мать ненадолго отошла на кухню. Девочка попробовала оказавшееся в доступе наркотическое средство. После чего почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы жизни девочки нет.

Следственным отделом по городу Тосно СУ СКР по Ленинградской области по факту отравления ребёнка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 23-летний дядя девочки, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время следователь допрашивает подозреваемого по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием также будет дана оценка работе органов системы профилактики.

Отметим, согласно Уголовному кодексу, молодому мужчине грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Видео: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти

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