Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM Принять первых пациентов первая в Ростовской области инфекционная больница сможет 1 июля 2021 года. Новую дату открытия крупнейшего медицинского центра в ходе пресс-конференции назвал донской губернатор Василий Голубев.

«Наша цель — завершить объект в мае текущего года с учётом возможного лицензирования до 1 июля 2021 года. <…> Есть один нюанс. В ноябре примерно, когда мы закончили финансово-экономическую экспертизу, что являлось принципиальным [этапом] для финансирования, нам пришлось у наших партнёров взять взаймы 500 млн рублей для того, чтобы пока нет бюджетного финансирования строители не останавливались. Это, конечно, своё дело сделало. Мы вошли в декабрь с этим. Но как добросовестные партнёры вернули эти 500 млн рублей и начали финансировать [объект] уже из бюджета области в соответствии с нашими планами», — пояснил перенос сроков глава региона.

С открытием стационара на 200 коек завершится первый этап строительства больницы. Затем подрядчик приступит к строительству паталогоанатомического отделения, работу над которым планируется завершить до конца 2021 года. Третий этап предполагает строительство детской инфекционной больницы на 100 мест. Полностью завершить работы на крупном объекте предполагается в 2024 году.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в ходе инспекции глава региона потребовал синхронизировать графики завершения работ и поставок оборудования для лечебного учреждения. На объекте выполняются отделочные работы. Общая стоимость медцентра превышает 2,6 млрд рублей.

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