Магас, , 09:45 — REGNUM В Россию из Египта депортированы трое студентов из Ингушетии. Их задержали еще в 2018 году по подозрению в участии в экстремистской деятельности.

«По информации, полученной нами от консульства РФ в Египте, из четверых студентов были депортированы только трое, по четвертому все еще ведется работа», — приводит ТАСС слова представителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Магомеда Харсиева.

По его словам, находившимся все это время в тюрьме города Каира ингушам так и не были предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро ингушских студентов Исламского университета в Каире пропали летом 2018 года. Их родные обратились за помощью в поисках в МИД РФ. Власти Ингушетии также пытались решить вопрос об их поисках и возвращении через посла Египта в России Ихаба Ахмеда Талаата Насра.

Пропавшие студенты были обнаружены в каирской тюрьме, однако лишь четверо из них, о судьбе пятого до сих пор ничего неизвестно.

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