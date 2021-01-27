Сеул, , 09:56 — REGNUM В Южной Корее расследуют четыре предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что расследование проходит на птицефермах в Почхоне (39 тыс. голов), Пхаджу (137 тыс. голов), Ичхоне (24 тыс. голов) и Ансоне (19 тыс. голов) провинции Кёнгидо.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

В связи с этим ветеринарные органы ограничили перемещение домашних птиц в радиусе 10 км от мест обнаружения вируса, а также призвали фермеров к усилению мер предосторожности.

Напомним, что в настоящее время в Южной Корее уничтожено порядка 22 млн голов домашней птицы.