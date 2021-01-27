Москва, , 09:45 — REGNUM Правительство РФ направит свыше 2,5 млрд рублей на реконструкцию набережных и очистных сооружений в трёх регионах. Об этом 27 января сообщает сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства поступят в три региона — Ростовскую и Самарскую области, а также Хабаровский край. Указано, что деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете.

«Субсидии помогут модернизировать объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре, Ростове-на-Дону и Тольятти», — рассказали в правительстве.

Федеральную поддержку получат объекты капстроительства со сметной стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. Работа ведётся по программе «Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов РФ».