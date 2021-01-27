Стокгольм, 27 января 2021, 09:42 — REGNUM Приключенческий экшен Biomutant выйдет 25 мая 2021 года. Об этом 26 января сообщила «Игромания».
Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One. Об отдельных версиях для консолей нового поколения пока нет никакой информации.
Напомним, в Biomutant геймеры будут управлять звероподобным мутантом, обладающим различными сверхъестественными способностями и владеющим боевыми искусствами. Разработкой игры занимается молодая шведская студия Experiment 101.
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