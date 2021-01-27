Москва, , 09:40 — REGNUM Руководство авиакомпании «Аэрофлот» предупредило пассажиров, которые планируют вылеты в Израиль и Иран об ограничениях, введенных властями этих стран, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, авиапассажиров информируют, что с до 31 января 2020 года международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве закрыт для всех пассажирских рейсов.

Аэропорты Ирана до 18 февраля не принимают пассажиров, прибывающих из Великобритании как прямыми, так и транзитными рейсами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о возобновлении регулярных полётов в столицу Финляндии — Хельсинки.

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