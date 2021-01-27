Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми суд вынес решение о взыскании с Управляющей компании в пользу ребенка 400 тысяч рублей за полученную возле подъезда дома травму, сообщает пресс-службе краевого суда.

Установлено, что в феврале 2020 году школьник поскользнулся и упал из-за образовавшейся на тротуаре у подъезда наледи. Мальчик находился в больнице с 24 февраля по 3 марта. Ему диагностировали компрессионный перелом грудных позвонков. Из-за полученной травмы мальчику потребовалось длительное лечение. Ребёнка перевели на домашнее обучение.

Обязанность по содержанию объектов имущества собственников помещений в многоквартирном доме возложена на Управляющую компанию. По данным суда, УК заключила договор с подрядчиком на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту жилых зданий и санитарному содержанию жилищного фонда. Судебная инстанция пришла к выводу, что УК «Владимирский» не осуществило надлежащий контроль за качественным выполнением подрядчиком условий договора.

Суд Свердловского районного суда Перми определил 400 тыс. рублей в качестве компенсации в пользу ребенка, учитывая моральный вред. Кроме того, в пользу матери пострадавшего школьника размер компенсации морального вреда определен в 100 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда при рассмотрении апелляционной жалобы ООО УК «Владимирский» признала решение коллег законным и обоснованным, оставив его без изменения.