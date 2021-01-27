Петропавловск-Камчатский, , 09:38 — REGNUM На Камчатке за весь период пандемии выявили 12 044 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 65 человек (за 26 января — у 64, за 25 января — у 65), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Ещё 62 жителя края справились с COVID-19 и были выписаны. Всего на Камчатке в связи с выздоровлением закрыто 10 570 больничных листов.

За последние сутки в ковидные стационары направлены для лечения 39 человек. Всего в госпиталях находятся 463 носителя коронавируса. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 326 жителей Камчатки. Из 740 специально созданных ковидных коек на 27 января свободны 277.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 287 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае за последние сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19. Всего в регионе скончались 84 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивные тренировки после перенесённого заболевания COVID-19 способны вызвать тяжелые поствирусные осложнения, заявил 26 января российский врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».