Самара, , 09:40 — REGNUM Количество прививочных кабинетов возросло до 137 в Самарской области. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, количество таких кабинетов возросло по области в два раза. Так, 129 кабинетов были оборудованы в медучреждениях области, ещё восемь были открыты в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, на промышленных предприятиях.

В связи с этим глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение оборудовать прививочный кабинет в поселке Рощинский, в котором проживают военнослужащие и члены их семей.

Отмечается, что в регионе увеличили мощности по приему вакцин. В настоящее время на специальном складе может храниться 96 тысяч вакцин, при этом склад может отгружать в медучреждения ежесуточно до 50 тысяч вакцин. Всего по области возможно хранить 250 тысяч вакцин в медучреждениях. Сейчас специалисты продолжают наращивать мощности.

Сообщается, что на 26 января прививку от COVID-19 получили свыше 16 тысяч жителей региона, а второй компонент получили свыше четырех тысяч человек. В начале февраля ожидается поступление 51,1 тысяч доз вакцины от COVID-19, а до 28 февраля в область может поступить еще 79,2 тысячи доз этой вакцины.

По словам чиновников, записаться на прививку можно как на сайте госуслуг, так и на портале единой электронной регистратуры, а также в контактном центре и в поликлинике.

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