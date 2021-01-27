Бордо, Франция, , 09:37 — REGNUM Разработчики из Motion Twin выпустили новый юмористический трейлер дополнения Fatal Falls для игры Dead Cells. Ролик опубликовали 26 января на официальном YouTube-канале студии.

В анимационном трейлере показана необычная история дружбы главного героя игры и магического летающего меча. Разработчики также сообщили о том, что релиз дополнения Fatal Falls уже состоялся.

Напомним, в Fatal Falls геймеры получат доступ к новым локациям, противникам, могущественному боссу и полезному летающему союзнику. Дополнение можно приобрести как отдельно, так и вместе с оригинальной игрой.

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