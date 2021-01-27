Москва, , 09:38 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и Подмосковья из-за сильной гололедицы. Это 27 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что период предупреждения в связи с гололедицей действует до 02:00 мск 29 января в Москве и до 01:00 мск 29 января в Московской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 27 января в столице России ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура воздуха −1… +1 °C.

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