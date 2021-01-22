«Объект №708» (Ленинградский педиатрический мединститут) фашисты обстреливали по 9−12 раз за сутки, многие здания были разрушены. Но за годы войны на территории института ни один ребенок не пострадал от вражеских бомб, настолько четко была налажена работа.

Однако малышам с осени 1941-го до весны 1942-го пришлось почти все время жить в подвале. Потом профессор Тур подсчитает: на ребенка приходилось около 1,8 квадратного метра поверхности пола и приблизительно 3,4 кубометра объема помещения; единственное закрывающееся окно-лаз можно было использовать лишь для проветривания помещения в те дни, когда на улице было не очень холодно.

Температуру воздуха удавалось поддерживать в пределах 12−15 градусов… За период с 20 ноября 1941 года по 1 апреля 1942 года дети гуляли 65 дней, спали при открытом окне 26 дней; оставались без прогулки и спали при закрытом окне 41 день; с апреля дети гуляли ежедневно.

Цитата spbdnevnik.ru.