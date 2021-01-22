«Граммики» — так ленинградцы ласково называли свой ничтожный паек — 125 г хлеба в сутки на человека.
Блокадный хлеб более чем на половину состоял из опилок, жмыха, целлюлозы и обойной пыли. Для большинства жителей осажденного Ленинграда этот хлеб был единственной пищей, и они съедали его, не теряя ни одной крошки.
Ленинград. Здание на 23-й линии В.О., построенное в 1846—1849 годах специально для геофизических измерений, стало мишенью для фашистских артобстрелов.
Синоптики наблюдали, как меняется Нева под окнами и как летят на них вражеские снаряды со стороны Стрельны. Один из них попал почти точно в бюро прогнозов. Но радисты не прятались в подвал, а поднимались на самый верх, в бюро связи, где находилась аппаратура.
За громкой фразой о том, что первыми о приближении войны узнали синоптики, стоит гигантский опыт специалистов, говорит главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Цитатаspbdnevnik.ru.
В Ульяновской области отметят 77-летие освобождения Ленинграда от блокады
В Ульяновске акции начнутся у памятника 30-летия Победы с прохождением взвода почётного караула военнослужащих гарнизона, также состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях. Власти отмечают, что подготовлены книжные экспозиции и фотовыставки, будут показаны фильмы.
Матвиенко поздравила с Днем снятия блокады Ленинграда
«Оборона города на Неве стала бессмертным символом стойкости, патриотизма, самопожертвования и веры в Победу», — заявила глава Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Объект №708» (Ленинградский педиатрический мединститут) фашисты обстреливали по 9−12 раз за сутки, многие здания были разрушены. Но за годы войны на территории института ни один ребенок не пострадал от вражеских бомб, настолько четко была налажена работа.
Однако малышам с осени 1941-го до весны 1942-го пришлось почти все время жить в подвале. Потом профессор Тур подсчитает: на ребенка приходилось около 1,8 квадратного метра поверхности пола и приблизительно 3,4 кубометра объема помещения; единственное закрывающееся окно-лаз можно было использовать лишь для проветривания помещения в те дни, когда на улице было не очень холодно.
Температуру воздуха удавалось поддерживать в пределах 12−15 градусов… За период с 20 ноября 1941 года по 1 апреля 1942 года дети гуляли 65 дней, спали при открытом окне 26 дней; оставались без прогулки и спали при закрытом окне 41 день; с апреля дети гуляли ежедневно.
Цитата spbdnevnik.ru.
В годы блокады Ленинград был не просто осажденным городом, жители которого пытались выжить вопреки голоду, холоду, бомбежкам и страданиям. Он превратился в целый обособленный мир с сильными и мужественными людьми, со своими порядками и, можно сказать, со своим языком. За 900 страшных дней и ночей в лексиконе ленинградцев появилось много слов, используемых для обозначения предметов блокадной жизни.
К примеру, выковыренными называли людей, вывезенных из блокадного Ленинграда в другие города. Такое название прижилось благодаря созвучности со словом «эвакуированные».
Цитата spb.aif.ru.
В музее Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета блокаде Ленинграда посвящены несколько стендов.
В Приморье проживают 99 жителей блокадного Ленинграда
В Приморье 27 января прошли мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
«Мы надеялись, что блокада больше никогда не повторится. Но сегодня, что такое «блокада», узнал весь мир. Конечно, то, что мы все переживаем, не сравнить с далекими событиями, но и сейчас есть свои сложности и трудности. Я желаю всем нам выстоять и победить в борьбе с этим невидимым врагом», — обратилась к собравшимся председатель Владивостокской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова.
Ленинградский педиатрический мединститут — единственный медицинский вуз, работавший без единого дня простоя все годы войны и блокады. Врачи самой гуманной специальности — детские доктора — не имели права на отдых, они спасали самое дорогое: ленинградских детей. Дистрофичных, анемичных, раненых, обожженных и замерзших. Это они, руководители и преподаватели ЛПМИ, научились добывать масло из олифы, витамины из хвои и впервые ввели специфику «единого педиатра», действующую и сегодня.
«Когда началась война, институт и сотрудники собрались на ученый совет, поставлены первые задачи. Юлия Менделева (первый ректор ЛПМИ — с 1925 по 1949 год) считала, что институт должен остаться в Ленинграде и помогать больным детям», — профессор Галина Микиртичан.
Цитата spbdnevnik.ru.
Героизм и вера в победу жителей осажденного Ленинграда помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Их подвиг никогда не будет забыт. Всегда будем чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе (Москва) в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Президент России Владимир Путин сегодня посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа» и даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокорённый Ленинград», посвящённой самой трагической странице истории Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.