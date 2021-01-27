Ташкент, 27 января 2021, 09:35 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали Европейская конференция гражданской авиации и авиационная администрация Казахстана, сообщили в телеграм-канале комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
Представители комитета также подписали указанный меморандум. Отмечается, что Казахстан стал третей страной СНГ, принятой в конференцию.
Сотрудничество в рамках конференции касается безопасности полетов, расследования авиационных происшествий, авиационной безопасности, окружающей среды и других вопросов.
В комитете гражданской авиации отметили, что работа по присоединению к Европейкой конференции велась более пяти лет. Казахстан получил статус страны-наблюдателя. Авиационные власти республики планируют стать полноправным членом.