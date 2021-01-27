Грозный, , 09:33 — REGNUM В Чечне уже привились от коронавируса 3922 человека. Полный этап вакцинации прошли и получили сертификат 1046 жителей региона, пишет ИА «Грозный-Информ».

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По словам министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова, всего в регион поступило 4242 дозы вакцины. Открыт 21 прививочный центр. До конца января ожидается поступление еще более 20 тыс. доз препарата.

Напомним, в последние недели в Чечне резко снизилось число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если в начале января выявляли до 130 заразившихся, то, по данным федерального оперативного штаба на 26 января, показатель прироста новых пациентов с COVID-19 снизился до 32 человек в сутки.

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