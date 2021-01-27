Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил 27 января мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подписал указ, по которому «удалёнка» в московских офисах становится рекомендательной, а заведения общественного питания, клубы и дискотеки возобновят работу после 23:00.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться», — написал мэр в личном блоге, комментируя принятые решения.

Он пояснил, что на прошедшей неделе число новых случаев заражения в столице не превышало 2−3 тыс. в день, количество госпитализированных снизилось на тысячу человек, а в ковид-больницах свободна половина коек.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — заявил мэр.

Вместе с тем он призвал по-прежнему проявлять осторожность и соблюдать санитарные требования.