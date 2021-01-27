Киев, , 09:34 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3776 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 27 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2430 человек, 145 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявлено в Киеве и области — 437 и 276 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 200 883 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 22 202 случая оказались смертельными.

Как сообщило информационное агентство Bloomberg, власти Украины не смогли решить проблему вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Украина стала одной из немногих стран, которые до сих пор не приступили к вакцинации.

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