Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии поддержали закон об усилении ответственности для владельцев собак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, документ предусматривает увеличение штрафов.

Так, за нарушение правил выгула собаки и допущение нападения на человека размер штрафа для простых граждан составит от 3 до 5 тыс., для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За нарушение правил регистрации животного штраф может составить до от 3 до 5, от 5 до 10 и от 10 до 20 тыс. рублей соответственно.

Инициаторами законопроекта выступили глава региона Алексей Цыденов и администрация города, где за последнее время произошла серия громких нападений животных на людей, в том числе детей. По мнению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, принятие закона стало первым шагом в решении проблемы.

«Но мы понимаем, что шагов должно быть несколько, и проблема решаться должна комплексно. Мы также подготовили свои предложения для оформления законодательных инициатив на федеральном уровне», — отметил он.

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