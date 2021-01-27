Москва, , 09:29 — REGNUM Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поддержал идею компании «Яндекс», попросившей столичные власти дать возможность вакцинировать от COVID-19 сотрудников такси и курьеров вне зависимости от наличия у них полиса ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», — говорится в сообщении.

В дептрансе напомнили, что ранее в столице началась вакцинация работников транспорта Москвы.

Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов, в свою очередь, напомнил, что столичный транспорт признан приоритетной отраслью, и на сегодняшний день в транспортных депо для сотрудников этой отрасли функционируют шесть мобильных пунктов вакцинации: «Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки — об адресах локаций расскажем в следующих постах».

Чиновник подчеркнул, что все перечисленные профессии находятся на передовой: «Сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта».