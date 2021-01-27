Берлин, , 09:30 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 13 202 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 161 279.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 982 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 53 972.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,866 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (475 013 заразившихся), Бавария (393 731) и Баден-Вюртемберг (286 958).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 6408 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.