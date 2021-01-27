Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Около 6,5 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил министр здравоохранения Донского края Юрий Кобзев.

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По данным, актуальным на 26 января, Ростовская область получила 17 тыс. 752 дозы вакцины. Приняли участие в прививочной кампании 6 тыс. 470 человек. Обе дозы препарата получил 1 тыс. 91 человек. Вместе с тем подано порядка 6,5 тыс. заявок на получение прививки от COVID-19.

Как ожидается, Ростовская область до конца января получит 60 тыс. доз вакцины, в феврале ожидается поставка вакцины в объёме не менее 100 тыс. доз.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о своём намерении принять участие в прививочной кампании от COVID-19.

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