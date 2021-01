Роквилл, США, , 09:25 — REGNUM Bethesda Softworks опубликовала первый полноценный трейлер приключения «Врата Обливиона» для массовой многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online. Ролик появился на YouTube-канале компании 27 января.

«Врата Обливиона» — это новое масштабное приключение, главы которого будут выходить на протяжение всего 2021 года. Известно, что его сюжет будет разворачиваться за 800 лет до событий игры The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Напомним, The Elder Scrolls Online (TESO) — это массовая многопользовательская ролевая игра по вселенной «Древних свитков». Она вышла в 2014 году и продолжает получать регулярные обновления.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики The Lord of the Rings: Gollum отложили релиз игры

Читайте развитие сюжета: В новом трейлере игры Dead Cells показали забавную историю необычной дружбы