Александровск, Пермский край, , 09:24 — REGNUM В Пермском крае суд удовлетворил требования прокурора, согласно которым дума Александровского муниципального округа должна возобновить заседания и подготовиться в решению вопроса об избрании главы муниципального округа — главы администрации муниципального округа, сообщает краевое надзорное ведомство.

Основанием для искового заявления стал тот факт, что прекращение функционирования органов и учреждений отнесено к компетенции органов государственной власти Пермского края. Кроме этого, отмена заседаний представительного органа местного самоуправления может повлечь наступление негативных последствий в сфере решения вопросов местного значения.

Александровский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора. Суд апелляционной инстанции поддержал коллег. Жалоба председателя думы Александровского муниципального округа оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Александровске отмечено политическое противостояние. В середине января 2021 года группа депутатов инициировала проведение заседания для решения ряда вопросов: об избрании главы района и председателя Контрольно-счетной палаты, а также отставке спикера. Поскольку в здание депутатскую группу не пустили, то заседании прошло на улице при морозе — 30 °C. Отправленная в отставку председатель гордумы Марина Зимина заявила о неправомочности такого собрания и не признала свою отставку.

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