Новосибирск, , 09:24 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 января, за минувшие сутки выявлено ещё 138 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 131 случай. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 66 лет, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 72 года, 82 года, 83 года, 90 лет. Всего в регионе умерли 1191 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 14 пациентов».Всего в регионе выявлено 31 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1782 детей; 28 896 пациентов выздоровели (+208 за сутки).