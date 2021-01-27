Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве таксистам и курьерам сделают прививки от коронавирусной инфекции вне зависимости от гражданства и наличия полиса. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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«Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», — пояснили в департаменте.

Сейчас в столице проводится вакцинация сотрудников транспортного комплекса, открыты шесть мобильных пунктов вакцинации. В департаменте готовы организовать прививочные пункты и для водителей служб такси.