Грозный, , 09:22 — REGNUM В Чечне за все время пандемии коронавируса погибли 23 медработника, заразившихся при спасении пациентов с COVID-19. Власти республики поддерживают их семьи, оказывая им всемерную помощь. Об этом рассказал глава парламента региона Магомед Даудов.

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«На текущий момент, спасая жизни граждан, сами заразились COVID-19 и погибли 23 медработника из Чечни. Их семьям оказывают всю необходимую помощь», — приводит слова спикера RuNews24.ru.

По словам Даудова, имена погибших в борьбе с коронавирусом медиков будут увековечены. Такое решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, еще в августе 2020 года чеченский лидер отдал поручение проработать вопрос о необходимости увековечения имен медиков, на тот момент их было в республике пять человек.

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