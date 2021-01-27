Нью-Дели, , 09:28 — REGNUM Как минимум 300 полицейских пострадали во время протестов фермеров в Нью-Дели. Об этом 27 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции города.

«Полиция Дели сообщила, что в результате беспорядков во вторник было ранено более 300 полицейских», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе «тракторного митинга» фермеров, в знак протеста против сельскохозяйственных законов правительства, один фермер погиб. Трагический инцидент произошел, когда часть протестующих начала прорываться в Нью-Дели ранее согласованного времени проведения протестной акции, в результате чего начались столкновения фермеров с полицией. При этом правоохранители заявили, что случившееся является несчастным случаем.

Кроме того, уточняется, что 1 февраля протестующие фермеры планируют шествие к парламенту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января власти Индии отключили интернет в ряде районов столицы страны из-за акций протеста фермеров.