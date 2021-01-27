Москва, , 09:17 — REGNUM В Москве до 6 февраля примут решение о дальнейшем формате обучения в высших учебных заведениях города, сообщил 27 января мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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"Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России», — написал мэр.

Ранее он вернул очное обучение в школах, колледжах, центрах дополнительного образования. Кроме того, с 27 января в Москве отменяется обязательная «удалёнка» для сотрудников компаний, а клубы и бары смогут работать в ночное время.