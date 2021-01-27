Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Основатель компании Amazon Джефф Безос потребовал через суд $1,7 млн компенсации от Майкла Санчеса, брата его возлюбленной Лорен Санчес, за судебные издержки после утечки информации о личной жизни миллиардера. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении говорится, что Санчес подал иск в суд, чтобы, «угрожая раскрытием и опубликованием личных материалов», добиться урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года Безос заявил, что сотрудники The National Enquirer вымогали у него деньги, угрожая опубликовать переписку и интимные снимки его любовницы Лорен Санчес. Основатель Amazon рассказал также, что нанял частного детектива для того, чтобы выяснить, как к журналистам попали столь личные сведения.

Позже СМИ выяснили, что сведения, компрометирующие основателя компании Amazon, газете The National Enquirer за $200 тыс. продал Майкл Санчес.

Санчес подал в суд на миллиардера и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера за сообщения о том, что Майкл был источником интимных фото. Однако иск был отклонен за недостатком доказательств.

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