Самара, , 09:24 — REGNUM Продлить режим повышенной готовности до 14 февраля решили в Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данное решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности области Юрия Иванова, в регионе продолжат проверки соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила, что массовые незаконные шествия явились фактором, которые серьезно осложняют нестабильную эпидемиологическую ситуацию.

«В целом, несоблюдение дистанцирования и масочного режима создаёт риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула она.

Архипова также сообщила, что в регионе снижаются показатели как суточного, так и еженедельного темпа прироста инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 января в регионе было выявлено за сутки 279 случаев заражения коронавирусом.

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