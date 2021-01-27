Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновской области разрабатывают новые меры социальной поддержки медицинских работников. Об этом заявила на заседании профильного комитета Законодательного собрания первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба, сообщается на сайте парламента.

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На встрече с депутатами было отмечено, что в Ульяновской области проходит процедуру согласования законопроект «о статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников». По словам Екатерины Убы, он включает грантовую поддержку на повышение квалификации или профессиональную переподготовку специалистов, компенсацию найма жилья и проезда отдельных категорий работников.

По расчётам правительства, дополнительными мерами социальной поддержки смогут воспользоваться до 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует акция «Спасибо медикам», в рамках которой медицинские специалисты, которые работают с пациентами с коронавирусом, могут поправить здоровье в местных здравницах, бесплатно посетить культурные мероприятия и экскурсии.

Ранее в минздраве Ульяновской области отмечали, что в ковидных госпиталях заняты около 400 врачей, 846 средних и 505 младших медицинских работников.

Напомним, за последние сутки в Ульяновской области официально подтверждено 228 случаев заражения SARS-CoV-2, Всего с начала пандемии в регионе выявлен 42 991 случай заражения коронавирусом.