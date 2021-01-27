Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM Мажилис (парламент) Казахстана одобрил поправки в соглашение о сотрудничестве в борьбе с хищением автомобилей в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает 27 января агентство «Казинформ».

Документ представил депутатам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, поправки в соглашение оформлены протоколом, который подписали главы МВД России, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии.

Министр отметил, что документ позволяет защитить права владельцев похищенных автомобилей и регламентирует механизм оперативного возврата похищенных транспортных средств.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин добавил, что за последние 15 лет в Казахстане украли более 40 тыс. автомобилей. В странах СНГ обнаружено 223, или 0,55% от общего числа похищенных транспортных средств. В республику возвращены лишь 66 автомобилей, или 0,16%.