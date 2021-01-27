Саратов, , 09:24 — REGNUM Во всех муниципальных районах Саратовской области для массовой вакцинации населения от COVID-19 развернуто 69 пунктов. В регион уже поступили около 29 тыс. доз вакцины. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

На текущей неделе в регион поступит еще 20 тыс. препаратов, а в феврале в область придет партия в количестве более 62 тыс. вакцин.

Все медицинские учреждения для лечения ковидных пациентов обеспечены лекарствами. В настоящее время на стационарном и амбулаторном лечении находятся свыше 25 тыс. человек, добавил представитель облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин вакцинировался от коронавируса. Он отметил, что сделал прививку отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V», так как приходится по работе контактировать с большим количеством людей.

Читайте также: Вице-губернатор Саратовской области привился от COVID-19