Кемерово, , 09:11 — REGNUM В Кемерове сегодня, 27 января, в учреждениях образования и культуры проходят уроки мужества, кинолектории и выставки, посвящённые 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мероприятия — как дистанционные, так и очные — проходят во всех школах Кемерова. Для школьников организуют диспуты, конкурсы творческих работ и докладов, кинолектории, встречи с ветеранами. Библиотеки подготовили книжные выставки.

Например, в школе № 74 в честь памятной даты провели урок-реквием. А в школах культуры запланированы познавательные программы «Искусство во время Великой Отечественной войны». В детской школе искусств №19 открылась выставка работ учащихся художественного отделения «Дети о войне».