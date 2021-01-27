Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве отменили ограничения на ночную работу баров, дискотек и ночных клубов после 23:00. Указ об этом 27 января подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теперь предприятия общественного питания, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, боулинги и другие организации, работающие в индустрии отдыха и развлечений, смогут продолжить обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. Решение начинает действовать с сегодняшнего дня, 27 января.

«Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — написал мэр в личном блоге, комментируя свой указ.

Он объяснил послабления улучшением эпидемиологической ситуации в столице.