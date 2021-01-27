Добрянка, Пермский край, , 09:05 — REGNUM В Добрянке Пермского края к дисциплинарной ответственности привлечены десять должностных лиц полицейского ведомства, сообщает краевая прокуратура.

Причиной для наказания стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства. Сотрудниками полиции представлены неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018—2019 годы. Так, в декларациях не были указаны сведения о наличии земельных участков, сведения о банковских счетах, занижены сведения о полученных доходах.

В адрес начальника отдела полиции внесено представление, по результатам рассмотрения которого десять полицейских понесли наказание. В настоящее время нарушения устранены.