Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве режим удалённой работы для сотрудников организаций перестал быть обязательным. Указ об этом 27 января подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении в его личном блоге.

Собянин отметил, что теперь решение о дистанционном режиме будут принимать сами руководители компаний.

Мэр объяснил решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе.