Вашингтон, , 09:04 — REGNUM По состоянию на вечер 26 января, несколько сотен сотрудников Белого дома прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 27 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации нового президента США Джо Байдена.

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По информации источников, большая часть из прошедших вакцинацию — это сотрудники американской администрации, которые выполняют свои обязанности на территории Белого дома. Уточняется, что у них есть право поставить прививку от COVID-19 в первоочередном порядке.

В то же время, указывается, что стартовала вакцинация сотрудников администрации США, которые работают в удаленном режиме и отмечается, что в ближайшие недели все сотрудники Белого дома пройдут вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Джо Байден поставил себе первую дозу вакцины от COVID-19 21 декабря минувшего года, а вторую — 11 января.