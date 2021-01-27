Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 27 января у 42 206 человек, за сутки инфицированы еще 252 жителя. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 36 765 человек или 87,1%, за сутки — 298 пациентов. Всего скончались 519 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 124 заболевших за сутки, 24 — в Энгельском районе, 19 — в Вольском, в Балашовском — 17, остальные в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 97 заболевших, 50 пациентов — в группе от 50 до 59 лет, 35 — от 30 до 39 лет, 22 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 10 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 052 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,3 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по рекомендациям Роспотребнадзора из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией культурные учреждения разрешили заполнять до 50% вместимости залов. Соблюдение санитарных требований по-прежнему обязательно.

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