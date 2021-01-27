Бразилиа, , 08:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 61,9 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля января сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 61 963 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 933 356.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 214 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 218 878.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 798 655 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 26 816 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.