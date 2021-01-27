Салават, Башкирия, 27 января 2021, 08:59 — REGNUM Город Салават стал победителем первого Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения». Об этом 27 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что итоги этого конкурса были подведены в январе 2021 года. В результате город Салават стал победителем в номинации «За высокое качество управления в сфере развития экономики».
В этой номинации оценивались такие показатели как, уровень безработицы в муниципалитете, уровень бедности населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников средних, крупных предприятий и некоммерческих организаций района, удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций по ОКВЭД-2.
Сообщается, что абсолютными победителями конкурса стали:
Первое место занял Надымский район (Ямало-Ненецкий автономный округ);
На втором месте разместился город Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ);
Третье место у города Химки (Московская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области запустил в соцсетях конкурс к юбилею региона