Салават, Башкирия, , 08:59 — REGNUM Город Салават стал победителем первого Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения». Об этом 27 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что итоги этого конкурса были подведены в январе 2021 года. В результате город Салават стал победителем в номинации «За высокое качество управления в сфере развития экономики».

В этой номинации оценивались такие показатели как, уровень безработицы в муниципалитете, уровень бедности населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников средних, крупных предприятий и некоммерческих организаций района, удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций по ОКВЭД-2.

Сообщается, что абсолютными победителями конкурса стали:

Первое место занял Надымский район (Ямало-Ненецкий автономный округ);

На втором месте разместился город Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ);

Третье место у города Химки (Московская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области запустил в соцсетях конкурс к юбилею региона