Чердынь, Пермский край, , 08:53 — REGNUM В Чердыни Пермского края двое руководителей частной компании предъявлено обвинение в мошенничестве сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2018 году руководство фирмы заключило с муниципалитетом контракт на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общей стоимостью 1,2 млн рублей. Заказчику были предоставлены фиктивные документ на оплату работ, которые не были выполнены. Договорные обязательства подрядчик и не собирался выполнять. Общая сумма похищенных бюджетных денег составила более 490 млн рублей. В ходе предварительного следствия Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Учитывая тот факт, что обвиняемые добровольно в полном объеме возместили материальный ущерб, причиненный в результате преступления, раскаялись в совершенном преступлении, следствие пришло к выводу, что руководители фирмы быть освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

В ближайшее время уголовное дело с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направят в мировой суд.