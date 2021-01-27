Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Бывший член Совета Федерации, бывший «водочный король» и крупный бизнесмен Александр Сабадаш заключен под стражу по 19 марта 2021 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при получении кредита петербургского банка «Таврический».

Форма заключенного Дарья Драй © ИА REGNUM

Такое решение принял накануне Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. «Ходатайство рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице», — отметили в судебной пресс-службе города.

Сабадаш был освобожден из-под стражи 25 января 2021 года после отбытия срока заключения. Срок экс-бизнесмен получил в 2017 году по делу о мошенничестве в банке «Таврический», ущерб по которому оценили почти в 190 млн рублей.

В тот же день Сабадаш был задержан по новому уголовному делу, возбужденному 20 января, однако меру пресечения ему в Смольнинском районном суде сразу избрать не смогли, поскольку мужчине потребовалась медицинская помощь в условиях стационара, ему сделали операцию.

Согласно материалам предварительного следствия по новому делу, Сабадаш в 2013 году вместе с неустановленными лицами похитил у АО «Таврический банк» 100 млн рублей, оформив кредит на ООО «Норфолк» с нарушением процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства.

«Следователь, обосновывая ходатайство о страже, в том числе указывал, что, согласно проведенным оперативно-разыскным мероприятиям, у подозреваемого есть гражданство США, а также недвижимость во Франции», — отметили в судебной пресс-службе.

Ранее в Смольнинском суде следователь, обосновывая ходатайство о заключении бизнесмена под стражу, указывал, что местонахождение похищенных Сабадашем денег не установлено, а значит, у него есть финансовые возможности для выезда из страны и подкупа свидетелей. Кроме того, Сабадашу принадлежат два самолета, Gulfstream G550 и Gulfstream G200, зарегистрированные на острове Мэн.

Напомним, в 2003—2006 годах Александр Сабадаш был сенатором от Ненецкого автономного округа. Также он владел компаниями, которые выпускали известные водочные бренды, за что его прозвали «водочным королём».

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